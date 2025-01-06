شكرا لقرائتكم خبر عن "شهادة معاملة أطفال".. المؤلف محمد سليمان عبد المالك لأول مرة كوميديا بصحبة هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الكاتب محمد سليمان عبد الملك تحديًا كبيرًا خلال ماراثون دراما رمضان المقبل 2025 مع الفنان محمد هنيدى في أولى مسلسلاتهما "شهادة معاملة أطفال" على شاشة التليفزيون بعدما اجتمعا سويًا في أكثر من مسلسل إذاعى.

تحدى محمد سليمان عبد الملك يتمثل فى أنه بعد تجاربه الناجحة على مدار الأعمال السابقة بمسلسلات عرضت في دراما رمضان أو خارجه لم يقدم أي مسلسل كوميدي بعد، وهو ما يجعل " شهادة معاملة أطفال" بمثابة تحدي كبير له.

وهو ما أكده محمد سليمان عبد الملك نفسه في تصريحات سابقة لبرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا قال فيها إن المسلسل يمثل تحديا كبيرا كونها أول مرة يقدم فيها على الكتابة الكوميدية ومع نجم كبير له تاريخ في الكوميديا.

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، والذى يشهد عودة النجم محمد هنيدى للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذى يخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2025، وذلك بعد آخر عمل قدمه منذ 6 سنوات وهو مسلسل "أرض النفاق".

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر ينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

يذكر أن أخر أعمال هنيدي فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.