شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والد ألفت عمر بمسجد عمر مكرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة ألفت عمر بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وكانت الفنانة ألفت عمر فى استقبال معزيها وظهرت فى حالة انهيار وحزن شديدة وتأثر بفقدان والدها، وكان قد وتوفي أول أمس السبت والد الفنانة ألفت عمر بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت ألفت عمر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة فى وقت سابق: "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا حبيبي، وتم تشييع الجنازة بالمنصور بناء على وصية والدها الذى وصى بالدفن بجوار والده.

فى سياق آخر استرجعت الفنانة ألفت عمر ذكرياتها مع النجم محمود حميدة فى بدايتها الفنية وكيف دعمها، خلال فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السابعة، فى لقاء على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل.

وقالت: "كنا بنحتفل بنهاية تصوير فيلم خالى من الكوليسترول وكنت قاعدة لوحدى ومكسوفة وفي بدايتى لقيت النجم محمود حميدة بيقولى إنتى يا بنت قاعدة لوحدك ليه اتخضيت وقومت وقفت قال ليا قولى لوالدك برافو عليك استغربت جدا قالى عرف يربى وادانى رقمه وشجعنى جدا وكان من أوائل الناس اللى دعمنى وساعدنى وجعلنى أستمر".



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر

عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر



عزاء والد ألفت عمر