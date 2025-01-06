شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لخلاف فان ديزل ودواين جونسون بعد انتهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه النجم العالمى فان ديزل صديقه وزميله دواين جونسون وجهًا لوجه في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذى أقيم منذ ساعات، وذلك عندما صعد ديزل على المسرح لتقديم جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر لفيلم "Wicked".

توقف ديزل في بداية خطابه ليصرخ: "مرحبًا، دواين"، انتقلت الكاميرا إلى جونسون وهو يبتسم بشكل محرج وسط الحشد بينما ضحك الجمهور في الغرفة نظرًا للتاريخ الصعب للممثلين.

كان جونسون وديزل على خلاف معروف منذ تصويرهما لأفلام "Fast and Furious"، لكن الخلاف بينهما انتهى رسميًا في عام 2023 بعد أن صدم جونسون المعجبين بظهوره بدور لوك هوبز في مشهد منتصف شارة النهاية في فيلم "Fast X".

و كان ديزل قد وجه دعوة إلى جونسون في نوفمبر 2021 للانضمام إلى "Fast X"، لكن جونسون قال في ذلك الوقت "لن أعود إلى السلسلة"، ومن ثم اتضح أن هذا مجرد خدعة، وسيشارك جونسون وديزل مرة أخرى في بطولة فيلم معًا في فيلم "Fast" الـ 11 الجديد.

بدأ الخلاف بين ديزل وجونسون في فيلم "Fast" في أغسطس 2016 بعد أن وصف جونسون أحد نجوم الفيلم بأنه "جبان" و"غبي" على إنستجرام، ومن بعدها انتشر الخبر بأن جونسون كان يشير إلى ديزل، الذي أخبر مجلة Men's Health لاحقًا في عام 2021 أن "الحب القاسي" الذي قدمه لـ The Rock في محاولة للحصول على أداء رائع منه هو ما أدى إلى التوتر في المجموعة.

قال ديزل في ذلك الوقت: "لقد كانت شخصية صعبة التجسيد، شخصية هوبز، وكان نهجي في ذلك الوقت عبارة عن الكثير من الحب القاسي للمساعدة في الحصول على هذا الأداء حيث يجب أن يكون المنتج".

ومن بعدها أشار ديزل عدة مرات أنه كان بحاجة إلى التدخل للحصول على أداء هوبز الذي أراده من ذا روك، مشيرا إلى: "يضربك هوبز بشكل عنيف جدا، وهذا شيء أفتخر به وبظهوره بهاذ الشكل، واستغرق الأمر الكثير من العمل لنصل إلى هذه المرحلة".

من الواضح أن الاثنين انهوا أي خلاف موجود حتى يتمكن جونسون من العودة بدور هوبز في "Fast X"، مما أدى إلى إعداد الشخصية لتكون بطلة أكثر اكتمالاً في فيلم "Fast & Furious" الـ 11 المنتظر.

"في الصيف الماضي، وضعنا أنا وفان كل الماضي خلفنا"، هكذا غرد جونسون بعد عرض فيلم "Fast X" في دور العرض، "سنبدأ بالأخوة والعزم - وسنعتني دائمًا بالسلسلة والشخصيات والمعجبين الذين نحبهم".

ظهر جون سينا، نجم فيلم "Fast & Furious" المشارك مع الثنائي في البودكاست "Armchair Expert" العام الماضي وسأله المذيع داكس شيبرد عن الشائعات المتعلقة بالصراع بين جونسون وديزل في موقع التصوير، وسأله المذيع "كان ذلك ثنائيًا صعبًا؟"، وأجاب سينا قائلا:" هناك بالتأكيد الكثير من الشائعات حولهما، ولا يمكنني إنكار ذلك،خاصة أن لديك شخصان قويان جدا".