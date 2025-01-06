شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية تمنح مصطفى كامل العضوية البروفيشنال كشاعر وملحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت جمعيّة المؤلّفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسيّة "الساسيم" خطابات التهنئة للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لإخطاره باعتماده الرسمى ضمن محترفي العالم كشاعر وملحن مصري "العضوية البرفيشينال" حيث تخطت أعماله الناجحة آلاف وثلاثمائة أغنية.

ووجه الفنان مصطفى كامل الشكر لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية برئاسة الدكتور مدحت العدل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف: أتمني من زملائي بمجلس إدارة الجمعية بمصر متابعة ما وصلني من أخبار سعيدة ومؤسفة في نفس الوقت، عما حدث من إهدار ما يقارب نصف المليون دولار متحصلات أكبر عمل ناجح لي بأمريكا الآن ومنذ شهور، عن استغلال ألحاني وكلماتي لأغنية بابا فين من أشهر مطربي أمريكا، اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر.



مصطفى كامل والعضوية



مصطفى كامل ومنح عضوية جمعية المؤلفين الفرنسية

ويأتي منح الساسيم للفنان مصطفى كامل حيث إنه يعد واحدًا من قليلين نجحوا في فرض بصمتهم الخاصة على فن الغناء العربي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تألقه وتعاونه في مسيرته الغنائية مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى في الكتابة والتلحين وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب ومحمد منير ومحمد فؤاد وحمادة هلال ومحمد محيي وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج ووردة الجزائرية وعفاف راضى وغيرهم بكثير.