شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مغادرة المخرج لوكا جواداجنينو حفل جولدن جلوب بعد خسارة فيلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع Deadline فيديو للمخرج العالمى لوكا جواداجنينو من حفل جولدن جلوب الـ82 الذى أقيم منذ ساعات بعد خسارة فيلمه Challengers لجائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي لصالح فيلم Emilia Pérez.



لوكا جواداجنينو

وذلك بعدما انتهى منذ ساعات حفل جوائز الـ جولدن جلوب الـ82، واستطاعت مجموعة من الأفلام السيطرة على الجوائز عن غيرها، وجاءت قائمة الأعمال السينمائية التي حصلت على نصيب الأسد كـ التالى:

حصل فيلم "Emilia Pérez" على 4 جوائز

حصل فيلم "The Brutalist" على 3 جوائز

حصل فيلم"Challengers" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Conclave" على جائزة واحدة

حصل فيلم"A Different Man" على جائزة واحدة

حصل فيلم"Flow" على جائزة واحدة

حصل فيلم"I’m Still Here" على جائزة واحدة

حصل فيلم "A Real Pain" على جائزة واحدة

حصل فيلم "The Substance" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Wicked" على جائزة واحدة