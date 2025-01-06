شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي ميناج .. القصة الكاملة لقضية المغنية العالمية مع مدير أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه المغنية العالمية نيكي ميناج اتهامات جنائية بسبب الحادث المزعوم في دعوى مديرها السابق الأخيرة، حيث أبلغت مصادر موقع TMZ، أن شرطة ديترويت أرسلت طلب مذكرة إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة وين قيد المراجعة لتحديد ما إذا كانت ستصدر اتهامات جنائية.

كل هذا يتعلق بالدعوى التي رفعها براندون جاريت وهو رجل يدعي أنه كان يدير أعمال ميناج، والتي زعم فيها أنها اعتدت عليه جسديًا في ديترويت في أبريل 2024.

ووفقًا للدعوى القضائية، يدعي جاريت أنه تم استدعاؤه إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بها بعد إحدى الحفلات، ويقول إنها غضبت بسبب علمها أنه أرسل شخصًا آخر لشراء إحدى وصفاتها الطبية.



نيكي ميناج

يزعم جاريت أن نيكي أخبرته مرارًا وتكرارًا أن "حياته انتهت" قبل أن تضربه على وجهه بالكف، وصفعت معصمه بعد ذلك، ما أدى إلى سقوط المستندات من يده.

رفع جاريت دعوى قضائية ضد نيكي بتهمة الاعتداء والضرب والتسبب المتعمد في ضائقة عاطفية ويطالبها بالتعويض.

تواصل موقع "TMZ" مع ممثلي نيكي للحصول على تعليق، وحتى الآن، لم يتلقى أي رد.