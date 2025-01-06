شكرا لقرائتكم خبر عن الأفلام الأكثر حصولاً على جوائز جولدن جلوب الـ 82 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ ساعات حفل جوائز الـ جولدن جلوب الـ82، واستطاعت مجموعة من الأفلام السيطرة على الجوائز عن غيرها، وجاءت قائمة الأعمال السينمائية التي حصلت على نصيب الأسد كالتالى:

حصل فيلم "Emilia Pérez" على 4 جوائز

حصل فيلم "The Brutalist" على 3 جوائز

حصل فيلم"Challengers" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Conclave" على جائزة واحدة

حصل فيلم"A Different Man" على جائزة واحدة

حصل فيلم"Flow" على جائزة واحدة

حصل فيلم"I’m Still Here" على جائزة واحدة

حصل فيلم "A Real Pain" على جائزة واحدة

حصل فيلم "The Substance" على جائزة واحدة

حصل فيلم "Wicked" على جائزة واحدة