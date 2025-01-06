شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة إيناس عز الدين تتعرض لأزمة قلبية لحزنها على رحيل والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة إيناس عز الدين، عن نجاتها من الإصابة بجلطة في القلب بسبب حزنها على رحيل والدتها، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة: "ربنا وحده اللي نجاني الفجر من جلطة بالقلب والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحقت نفسي الزعل بيعتصر القلب والروح".

وأضافت: "قلبي تعبان بزيادة بقاله فترة من ساعة وفاة أمي وبيزداد سوء وكمان مكالمة تليفون جتلي قلبت عليا وجع ومرار عمر بحاله دخلت في نوبة انهيار بعدها وأغمى عليا ولقيت الأكسجين بيتسحب من دماغي وقلبي تأكدت إني داخلة على جلطة وجرينا على المستشفى والحمد لله ربنا اللي أنقذني كالعادة علشان جوزي وعلشان أختي اللي مالهاش غيري في الدنيا بحالها بعد موت ماما وماليش غيرها".



بوست المطربة ايناس عز الدين

وفور إعلان ايناس عز الدين تعرضها للأزمة الصحية حدث خلط بين الجمهور مع الممثلة إيناس عز الدين لاسيما وأن الفنانتان تحملان نفس الاسم، ثم تداركوا الأمر وأن المطربة إيناس عز الدين، هي التي أصيبت بسبب نفس الاسم التي يحملونه.

وشاركت المطربة إيناس عز الدين، في حفل مهرجان الموسيقى العربية، أكتوبر الماضى على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، وقدمت أغنية اسمعوني لوردة، وأنا في انتظارك لأم كلثوم، وباقة متنوعة من أغانيها.

والدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، أحيا الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب) بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم (سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).



إيناس عز الدين المطربة



ايناس عز الدين المطربة



إيناس عز الدين المطربة



إيناس عز الدين المطربة