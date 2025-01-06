شكرا لقرائتكم خبر عن جينتس زيلبالوديس يحتفل بجائزة جولدن جلوب على طريقة بول جياماتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج العالمى جينتس زيلبالوديس بفوزه بجائزة الجولدن جلوب عن أفضل فيلم أنميشن بفيلم Flow بذهابه إلى أحد المطاعم، على طريقة النجم العالمى بول جياماتي العام الماضي 2024، وعلق على الصورة قائلا: "تحية تقدير لبول جياماتي".



بول جياماتي



جينتس زيلبالوديس وبول جياماتي



جينتس زيلبالوديس

فى نفس السياق كان قد مازح الممثل العالمى بول جياماتي حضور حفل جوائز اختيار النقاد الذى أقيم فى يناير 2024، بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Holdovers، حول ذهابه إلى أحد المطاعم بعد فوزه بـ جائزة الـ جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دوره في نفس العمل.

وأكد جياماتي قائلا: "واو يا رفاق، لم أعتقد أن أسبوعي يمكن أن يكون أفضل من الذهاب إلى هناك، ولا يوجد شيء أفضل من الوصول إلى التريند بسبب تناول شطيرة الجبن، و لـ هذا سأبقى هذه المرة في السيارة".