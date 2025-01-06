أسماء لمنور تطرح “بشويش”.. وإشادات واسعة منذ اللحظات الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المغربية أسماء لمنور أغنية جديدة بعنوان “بشويش” عبر موقع “يوتيوب” والمنصات الرقمية المختلفة، محققة تفاعلاً واسعاً وإشادات من قبل محبيها ومتابعيها منذ اللحظات الأولى لطرح الأغنية.

أغنية “بشويش” جاءت باللهجة الخليجية، في تعاون مميز يجمع أسماء لمنور مع الملحن سهم، الذي يُعرف بألحانه العاطفية المميزة، بينما قام بتوزيع العمل الموزع الموسيقي العبقري عمر صباغ، الذي أضفى على الأغنية لمسة موسيقية فريدة تتناسب مع كلماتها وإيقاعها الخليجي الهادئ.

“بشويش” هي من كلمات الشاعر ود. وقد أصدرت أسماء لمنور الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، ما أضفى المزيد من الجاذبية للعمل الفني.

منذ إصدار الفيديو كليب على “يوتيوب”، حصدت الأغنية آلاف المشاهدات في وقت قياسي، وتصدرت الترند في العديد من الدول العربية، لا سيما في منطقة الخليج. وأثنى الجمهور على أداء أسماء لمنور وإحساسها العالي الذي يظهر بوضوح في هذا العمل الفني الجديد.

شاركت أسماء مقتطفات من الكليب عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، حيث علّقت قائلة: “الآن بشويش على جميع المنصات وعلى قناتي باليوتيوب”. وتفاعل جمهورها ومحبوها بشكل واسع مع المنشور، معبرين عن إعجابهم بالأغنية وكلماتها العاطفية، وسط توقعات بأن تحقق المزيد من النجاح خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن أسماء لمنور تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، حيث تتميز بإطلالاتها الفنية المتنوعة واختياراتها المدروسة للأغاني التي تقدمها، مما يجعلها دائماً في مقدمة الفنانين الذين يحظون بقاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.