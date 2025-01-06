هجوم على أحمد الفيشاوي بسبب تصريحاته عن الوشوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّت المذيعة نانسي مجدي، خلال تقديمها برنامج “القاهرة اليوم”، حملة هجوم على الفنان أحمد الفيشاوي بسبب تصريحاته عن الوشوم على جسمه، خلال أحد لقاءاته التلفزيونية.

وقالت نانسي: “أحمد الفيشاوي من أكتر الفنانين اللي عاملين تاتوهات وطول الوقت بيتكلم عن التاتو، وحرية شخصية ومليش الحق إني أنا أقوله أنت بتعمل إيه أو متعملش إيه، ومليش الحق إني أقوله لما يطلع في لقاء إنه يقول آه أنا عامل تاتو وأنا بحب التاتو، كل دا أنا معنديش مشكلة فيه أنا عندي مشكلة واحدة بس صغيرة إن أحنا نطلع نقول أصل التاتو مش حرام لحد هنا واستوب بنعمل تاتو نقول إن إحنا بنعمل تاتو، بنحب التاتو نقول إن إحنا بنحب التاتو ولكن نقول إن هو مش حرام لا يا جماعة مش صح”.

وتابعت: “ما إحنا مش هنألّف دين برضو على مزاجنا، التاتو حرام شرعاً والأزهر محرّمه، وهرجع أقول في أي أمر ديني بتناوله الفترة دي إن أنا نفسي مش مختصة إني أتكلم في الدين بس أنا بقول اللي عارفاه واللي متأكدة منه إن التاتو حرام وفقاً للأزهر، ولما الأزهر بيقول أي حاجة بحط في بطني بطيخة صيفي وميبقاش عندي تساؤلات”.

وكان أحمد الفيشاوي قد تحدث عن “التاتو” خلال لقائه في برنامج” مع نزار” من تقديم نزار الفارس إذ قال: “التاتو جزء من تراثنا خاصة في الصعيد، كنت بتغدّى بفندق في الجيزة، وبعدين كان فيه عسكري صعيدي أول يوم خدمة له، وأنا داخل الفندق سألني: “هو مش الوشم ده حرام؟” فقلت له: “حضرتك جدّتك كافرة؟ فقال لا طبعاً، فقلت له: طيب مش جدّتك عاملة وشم في دقنها، الوشوم بتتعمل في الصعيد من آلاف السنين، وموجود من أيام الفراعنة كمان”.