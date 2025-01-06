بعد عامين من التصوير.. مي عمر تكشف مصير فيلمها مع عمرو سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عمر عن مصير فيلم “الغربان” الذي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو سعد، وذلك بعد مرور عامين على بدء تصويره، وجدل خروجه الى النور خلال الفترة الماضية.

وأوضحت مي أن تصوير الفيلم أوشك على الانتهاء استعداداً لعرضه، مؤكدةً في تصريحات إعلامية أن فترة التصوير الطويلة سببها ضخامة العمل، قائلةً: “بنصوّر فيلم (الغربان) بقالنا أكتر من سنتين وإن شاء الله يشوف النور السنة دي أو أوائل السنة الجاية”، ومضيفةً: “هو فيلم ضخم وإنتاج كبير جداً وفيلم عالمي عشان كده خد وقت طويل”.

فيلم “الغربان” هو بطولة الفنانين: مي عمر وعمرو سعد ومحمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون، ومن تأليف وإخراج ياسين حسن.

يُذكر أن مي عمر انتهت من تصوير مسلسلها الجديد “إش إش” والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وتقدّم من خلاله دور راقصة، ويشاركها في البطولة: هالة صدقي وانتصار وماجد المصري ومحمد الشرنوبي وشيماء سيف… وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.