خالد النبوي خارج دراما رمضان.. توقف “الأخطبوط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن أن الفنان خالد النبوي غادر السباق الدرامي الرمضاني بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسله “الأخطبوط” إيقاف التحضيرات له وتأجيل تصويره لوقت آخر، من دون ذكر أسباب التأجيل.

يُذكر أن خالد النبوي شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “إمبراطورية ميم”، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، وبطولة الفنانين: حلا شيحة، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، نشوى مصطفى، هاجر السراج، ونورهان منصور.

كما ينتظر النبوي عرض مسلسل “سراب”، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويشارك فيه كلُ من: يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، نجلاء بدر، هاني عادل، إنجي المقدم، ومحمد كيلاني.

وكان آخر أعمال خالد النبوي الفنية، فيلم “أهل الكهف”، الذي عُرض أخيراً في دور السينما، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه، وشارك في بطولته كلٌ من: محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، ريم مصطفى، بيومي فؤاد وآخرين.