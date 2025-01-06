بزي الزعيم.. محمد إمام يطلّ من كواليس “شمس الزناتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد “شمس الزناتي”، الذي يُعد جزءاً أول لفيلم والده، الفنان عادل إمام، حيث يكشف المرحلة الأولى لمعرفة “شمس” بأصدقائه الذين ظهروا في النسخة الأصلية للفيلم.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة بدا فيها وهو يرتدي زيّاً مشابهاً تماماً للذي كان يرتديه والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلاً: “بتعرف تعد لحد كام… شمس الزناتي، البداية”، في إشارة إلى انطلاق تصوير هذا العمل.

الجزء الجديد من “شمس الزناتي” يضم مجموعة من النجوم الشباب إلى جانب محمد إمام، منهم: أحمد خالد صالح، عمرو عبد الجليل، خالد أنور، أسماء جلال، أحمد عبد الله محمود، مصطفى غريب وأحمد عبد الحميد… وهو من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

ويأتي فيلم “شمس الزناتي” ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحظى بدعم من هيئة الترفيه السعودية، التي تساهم كثيراً في صناعة السينما، وتوفير فرص جديدة للمبدعين من مختلف الدول العربية.

فيلم “شمس الزناتي” هو أحد أشهر أفلام السينما المصرية، ومن أبرز الأعمال التي أُنتجت في التسعينيات، وجسّد فيه عادل إمام شخصية “شمس الزناتي”، وتدور قصته حول مجموعة من الجنود الذين يخوضون مغامرة خطيرة في محاولة لإنقاذ أهل قرية من بطش عصابة يقودها أحد الرجال القساة.

وشهد الفيلم مشاركة نخبة من النجوم إلى جانب عادل إمام، بينهم: مصطفى متولي، سوسن بدر، محمود حميدة، محمود الجندي، عبدالله محمود وإبراهيم نصر.