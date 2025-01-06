شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسل ظروف غامضة والعرض في 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد بعنوان ظروف غامضة خلال الفترة المقبلة، وهو أول عمل ينافس به كرارة في عالم المنصات الرقمية، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجى، حيث رشح مخرج العمل عدد من الفنانين للانضمام الى الابطال الفترة المقبلة .

وفى سياق آخر يواصل كرارة تصوير فيلمه الشاطر، والذى تشارك في بطولته كل من هنا الزاهد ومصطفى غريب وعدد أخر من الفنانين، إخراج أحمد الجندى.

يشار إلى أن آخر أعمال امير كرارة فيلم "البعبع" بطولة ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.