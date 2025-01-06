شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مها أبو عوف.. شقيقتها تروى صدمة وفاة عمر خورشيد عليها حتى فقدت حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين، ذكرى رحيل الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في عام 2022 وخلفت حزن كبير لكل محبيها ممن تأثروا لفقدانها، خاصة بعدما اشتهرت بأناقتها وطريقة تمثيلها المميزة والمختلفة التي أهلتها للعب أدوار متنوعة في مسيرتها.

مها أبو عوف وفى شبابها تعرضت لأشد أزمة قد تتعرض لها شابة في سنها، حينما توفى زوجها عمر خورشيد في حادث صادم، وكانت وقتها حامل منه في طفلهما الأول، وهو ما تحدثت إلينا حوله خلال السطور التالية الدكتورة ميرفت أبو عوف شقيقته الصغرى في تصريحات خاصة.

ميرفت أبو عوف استرجعت ذكريات وقع خبر وفاة الموسيقار الشهير عمر خورشيد بقولها: "كانت أول مصيبة تنزل علي بيتنا، وكنا مش مصدقين، ومها من شدة الصدمة سقطت على الفور كونها كانت حاملة منه في طفلهما الأول".

وأضافت: "مها من بعد الموضوع ده عانت من عدم الإنجاب لفترة طويلة، حتي وصف الأطباء الأمر بأنه صعب إن لم يكن مستحيل إلا أنها أنجبت بعد 15 سنة ووصف طبيبها ذلك بالمعجزة".