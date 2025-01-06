شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أحمد عيد.. فنان لم يفضل الطريق السهل أبدًا من ليلة سقوط بغداد للحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ6 من يناير عيد ميلاد الفنان أحمد عيد الذى يعد أحد أهم فناني جيله ممن تمتعوا بموهبة كبيرة وخفة دم لا تخلو من الجدية إذ سلك في مدرسة خاصة اتسمت بأسلوبه الذى لا يضع الضحك أولوية فقط فرفض الاستسهال في الأدوار والموضوعات الذى يناقشها وفضل مناقشة مواضيع تمس المشاهدين والجمهور بأفلامه.

وهو ما ظهر مع أفلام مثل ليلة سقوط بغداد، رامى الاعتصامى، خلاويص، قبل أن يفاجئنا بأداء مختلف تمامًا نابع مما يتمتع به من موهبة كبيرة للغاية، وهو ما ظهر في الأعوام الأخيرة حينما ظهر في مسلسل عملة نادرة بشخصية الرجل الصعيدي الذى يقتل أخاه ثم يرغب في الاستيلاء على ميراثه بالزواج من أمهم وأرملة شقيقه.

أحمد عيد الذى فاجأ الجميع وقتها أرجع الفضل في ذلك إلى المخرج ماندو العدل مؤكداً أنه رأى فيه ما لم يراه أحد وروي خلال تصريحات خاصة لنا في حوار أجراه وقتها أنه تخوف شديدًا من الدور.

أحمد عيد لم يكتف بما حققه من نجاح كبير في مسلسل عملة نادرة ثم واصل هذا النجاح بمسلسل الحشاشين في دراما رمضان الماضى، ليكشف ما يتمتع به من موهبة كبيرة جداً عبر اختلاف في الأداء تماماً عن كل أدواره .

وقتها كشف أيضًا فى حوار آخر أن شخصية زيد بن سيحون فى مسلسل الحشاشين، مخاطرة شديدة، لأنه إما يؤكد ما حدث من قبل مع إشادة بقدرته على تغيير جلده أو توجه له سهام النقد.