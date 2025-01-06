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آنا ساواى أفضل ممثلة وShōgun أفضل مسلسل درامى بحفل جولدن جلوب

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الإثنين، 06 يناير 2025 05:51 ص

فاز مسلسل Hacks بجائزة الجولدن جلوب أفضل مسلسل كوميدي، فيما فاز Shōgun بجائزة أفضل مسلسل دراما وفازت آنا ساواي بجائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في مسلسل Shōgun.

وتمكنت 5 أفلام من الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات في الجولدن جلوب عن غيرها، وهي:

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات
1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى
2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية
3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
4. أفضل مخرج جاك أوديار
5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون
6. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز
7. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - زوي سالدانا
8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي
9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى
10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى


فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات
1. أفضل فيلم درامى
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - برادي كوربيت
4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي
5. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز
6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس
7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي


فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:
1. أفضل فيلم درامى
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر
4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز
5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني
6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي


فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات
1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج – شون بيكر
4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف
5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون


فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات
1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - كورالي فارجات
4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور
5. أفضل أداء لممثلة في أي فيلم سينمائى - مارجريت كوالي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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