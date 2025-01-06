شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الجزء الثانى منه بمصر.. Wicked يحصد جائزة جولدن جلوب للإنجاز السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

حصد فيلم Wicked، جائزة الجولدن الجلوب للإنجاز السينمائي وشباك التذاكر، وهو الفيلم الذي صُور عدد كبير من مشاهد الجزء الثاني منه في مصر ضمن إنجاز لجنة مصر للأفلام والتي سهلت عملية تصوير الأعمال الأجنبية والعالمية في مصر.

وفاز Baby Reindeer بجائزة أفضل مسلسل محدود.

وتمكنت 5 أفلام من الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات الجولدن جلوب عن غيرها، وهي:

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى

2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية

3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

4. أفضل مخرج جاك أوديار

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون

6. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز

7. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - زوي سالدانا

8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى



فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - برادي كوربيت

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز

6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس

7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج – شون بيكر

4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون



فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - كورالي فارجات

4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور

5. أفضل أداء لممثلة في أي فيلم سينمائى - مارجريت كوالي