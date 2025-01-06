شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Flow أفضل أنيميشن وسيباستيان ستان أفضل ممثل A Different Man بالجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

فاز سيباستيان ستان بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل عن فيلم سينمائي A Different Man، فيما فاز فيلم Flow بجائزة أفضل أنيميشن.

وتمكنت 5 أفلام عن الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات في الجولدن جلوب عن غيرها، وهم:

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى

2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية

3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

4. أفضل مخرج جاك أوديار

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون

6. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز

7. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - زوي سالدانا

8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى



فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - برادي كوربيت

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي

5. أفضل أداء لممثلة في أى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز

6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس

7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج – شون بيكر

4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون



فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - كورالي فارجات

4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور

5. أفضل أداء لممثلة في أي فيلم سينمائى - مارجريت كوالي