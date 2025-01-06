شكرا لقرائتكم خبر عن كلارنس ماكلين ومات ريف ولورين ليفرانك على السجادة الحمراء لـ الجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، حضور كلارنس ماكلين، ومات ريف، ولورين ليفرانك، وليونيل بويس وليوني بينيش، ووضعت إدارة جوائز جولدن جلوب السنوي الـ82، golden globes، اللمسات النهائية على التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق الحلفل على الهواء مباشرة في تمام الساعة 3 من صباح الغد الإثنين 6 يناير الجارى، على شبكة CBS وعبر الإنترنت من خلال Paramount+ في الولايات المتحدة.



وأشار منظمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب إلى أن Entertainment Tonight وVariety يشتركان في بث مباشر للحدث في وقته، على أن يبدأ البرنامج المسبق الذي تستضيفه راشيل سميث من ET ومارك مالكين من Variety في البث في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عبر منصات Variety وPenske Media.

ومع ترشح العديد من الأفلام العالمية، تمكنت 5 أفلام من الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات عن غيرها، وهي:

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى

2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية

3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

4. أفضل مخرج جاك أوديار

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون

6. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز

7. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - زوي سالدانا

8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى



فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - برادي كوربيت

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز

6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس

7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي



فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج – شون بيكر

4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون



فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - كورالي فارجات

4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور

5. أفضل أداء لممثلة في أي فيلم سينمائى - مارجريت كوالي



كلارنس ماكلين



مات ريف



لورين ليفرانك



ليونيل بويس



ليوني بينيش



ليوني بينيش



جولدن جلوب السنوي الـ 82، golden globes (2)



ويليام ستانفورد ديفيس



زوري هال



golden globes



جولدن جلوب السنوي الـ 82