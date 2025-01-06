شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل الفنانة مها أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 6 من يناير مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في عام 2022 وخلفت وقتها حزنًا كبيرًا لدى محبيها ممن ارتبطوا بها عبر سلسلة من الأدوار المميزة التي اتسمت بقدر كبير من التنوع.

بداية مها أبو عوف مع التمثيل

هذا وقد بدأت الفنانة مها أبوعوف رحلتها مع عالم التمثيل منذ مطلع الثمانينيات، حينما ظهرت كوجه جديد في فيلم "لا تظلموا النساء"، وتم عرض الفيلم في عام 1980.

ومن أهم أدوارها في بداياتها دورها في فيلم "أنا لا أكذب ولكنّي أتجمل" سنة 1981، مع نخبة كبيرة من نجوم الفن ومنهم مثل الفنان أحمد زكى وزهرة العلا.

أدوارها فى الدراما

كما كانت الفنانة مها أبو عوف من الفنانين المشاركين في "فوازير فطوطة" للفنّان الراحل سمير غانم في العام 1983، كما تميزت في عدد من الأدوار التلفزيونية مثل: "عائلة الديناصورات"، "الرجل الآخر"، "فارس بلا جواد"، "أين قلبي"، "أولاد الشوارع"، "راجل وست ستات"، "الخواجة عبد القادر"، "إمبراطورية مين"، "ساحرة الجنوب" و"لا تطفئ الشمس"، وقدمت الراحلة آخر أدوارها التلفزيونية قبل عام منذ رحيلها في مسلسلات: "الحرير المخملي"، "الدايرة"، "كله بالحب"، "زي القمر" و"ليه لأ 2".