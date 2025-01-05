شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي جلاسر: نتعامل مع الجولدن جلوب كأنها جوائز نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام النسخة الـ82 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الحدث الأول لموسم جوائز الأفلام الكبرى يوم 5 يناير الجارى، ومن المقرر أن تقوم الممثلة الكوميدية نيكى جلاسر بتقديم الحفل، وأشارت جلاسر قائلة: "أشعر تجاه الحفل وكأنني أقول لنفسي: ماذا أفعل هنا؟ خاصة أننا نتعامل مع هذا الحدث وكأنهم جميعًا مرشحون لجوائز نوبل".

وتابعت جلاسر قائلة: "لا أعتقد أنني أستطيع أن أكون صادقة كما أريد، وأن أعبر عن مشاعري تجاه بعض هؤلاء المرشحين الذين لا أعتقد أنهم يستحقون ذلك، وهذه هي الطريقة التي يسير بها فريق الكتابة الخاص بي، حيث يطرح الكثير من الأسئلة مثل هل يمكننا السخرية من مسلسل The Bear على سبيل المثال أو غيره من الأعمال؟ أم أن جميع الأعمال المشاركة يجب أن نتحدث عنها بجدية كبيرة، ولهذا انا متحمسة لما سنصل له".

على أن يبدأ حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الـ 82 على الهواء مباشرة في تمام الساعة 3 من صباح الغد الاثنين 6 يناير الجارى، و8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من اليوم 5 يناير الجارى، على شبكة CBS وعبر الإنترنت من خلال Paramount+ في الولايات المتحدة وسيكون متاحًا لمشتركي Paramount+ Essential يوم الإثنين.

وأشار منظمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب إلى أن Entertainment Tonight وVariety يشتركان في بث مباشر للحدث في وقته، على أن يبدأ البرنامج المسبق الذي تستضيفه راشيل سميث من ET ومارك مالكين من Variety في البث في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عبر منصات Variety وPenske Media.