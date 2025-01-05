شكرا لقرائتكم خبر عن غابت مرة وحيدة.. عائشة بن أحمد تستعد لسابع مشاركاتها بآخر 8 مواسم رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة عائشة بن أحمد خلال موسم دراما رمضان المقبل بالبطولة النسائية لمسلسل الغاوي مع الفنان أحمد مكى، وهو العمل الذي تستمر به عائشة في الماراثون الرمضانى بعد أعمال ناجحة خلال الأعوام الماضى منذ دخولها الدراما المصرية في عام 2018 بمسلسل نسر الصعيد التي لعبت فيه دور "ليلي".



عائشة بن أحمد فى نسر الصعيد

وفى العام التالى 2019 لعبت البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان في مسلسل "أبو جبل"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.



عائشة بن أحمد فى مسلسل أبو جبل

عائشة بن أحمد غابت عن دراما رمضان في عام 2020 فقط ثم عادت بمسلسل "لعبة نيوتن" في العام التالى 2021 مع مني زكى ومحمد ممدوح في عمل تصدرت التريندات خلال فترة عرضه مع المخرج تامر محسن وحقق نجاحًا باهرًا وقتها.



عائشة بن أحمد بمسلسل لعبة نيوتن

عام 2022 شاركت عائشة بن أحمد في مسلسل "ملف سرى" بالبطولة مع هاني سلامة، ثم جاء عام 2023 بمسلسل مكون من 15 حلقة وهو مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى ونجح بصورة كبيرة.



عائشة بن أحمد مسلسل مذكرات زوج

عام 2024 شاركت عائشة بن أحمد في مسلسل آخر من 15 حلقة وهو مسلسل، ورغم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان إلا أنه تمكن من تحقيق نجاح كبير على مدار حلقاته خاصة مع الدور المختلف لها حينما لعبت دور زوجة آسر ياسين ووالدة طفل مصاب بكانسر قبل اكتشافهما أنه ليس ابنهما في صدمة كبيرة ليبدأ رحلة البحث عن الابن.