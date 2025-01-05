منة فضالي توجه رسالة للمخرج محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 05:50 مساءً - احتفل أبطال وصناع مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بيوم ميلاد النجمة إلهام شاهين، وذلك وسط أجواء كانت البهجة والفرحة عنوانها، واستغلت الفنانة منة فضالي هذه الأجواء وعبرت عن مدى سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد سامي في هذا المسلسل، بعد تأكيدها على أن العمل معه مختلف ومميز.

أبطال مسلسل "سيد الناس" يحتفلون بيوم ميلاد إلهام شاهين

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شاركت منة فضالي، محبيها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور ظهرت فيها برفقة نجوم المسلسل وهم يحتفلون بيوم ميلاد إلهام شاهين، وعلقت بالقول: "سيد الناس رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله واحلي ليله احتفال من النجمه الكبيره القمر إلهام شاهين اللي بموت فيها، يا رب يعجبكم مسلسل جميل و نجوم كتير جدا".

وتابعت: "حقيقي مش كلام أنا بحب محمد سامي جدا مش علشان انه مخرج عظيم بس أنا بعتبره اخويا صاحب جدع كل حاجه والشغل معاه مختلف ربنا يحميك يا سمسم و دايما ناجح و شاطر و مختلف في كل حاجه بتعملها ودايما ناجحه معاك".

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منة فضالي تكرر تعاونها مع محمد سامي

وتكرر منة فضالي تعاونها في العمل مع المخرج محمد سامي بعدما قدمت معه مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار شعبي إجتماعي مشوق وهو من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، وسلوى عثمان والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

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