شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح العربي يناقش "المسرح والذكاء الاصطناعي" في مؤتمر فكري والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مهرجان المسرح العربي في دورته الـ15، والذي تنظمه سنويًا الهيئة العربية للمسرح، من خلال المؤتمر الفكري هذا العام موضوع "المسرح والذكاء الاصطناعي بين صراع السيطرة وثورة الإبداع الإنساني"، إضافة إلى ثلاث جلسات توقيع الإصدارات العمانية والعربية في معرض منشورات الهيئة العربية للمسرح.

الدورة الخامسة عشرة تقام في سلطنة عُمان وتتعاون فيها الهيئة العربية للمسرح مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والجمعية العمانية للمسرح، حيث تقف هذه الجهات الشريكة داعمة ومسهلة السبل لإنجاح هذه الدورة في مسقط من 9 إلى 15 يناير 2025.

ومن بين الفعاليات المصاحبة للمهرجان سيكون هناك معرض إصدارات الهيئة العربية للمسرح من كتب الدراسات والنصوص والتوثيق والترجمة يصل إلى 370 عنوانًا، ومن بينها 9 كتب جديدة حول المسرح العُماني صدرت بمناسبة المهرجان، وسيشهد معرض إصدارات الهيئة العربية للمسرح جلسات لتوقيع 33 من المؤلفات حول المسرح العماني والخليجي والعربي، الصادرة ضمن منشورات الهيئة.

وخلال فترة المهرجان سيكون هناك ما يقارب من 28 مؤتمرًا صحفيًا متواصلاً وبشكل يومي، لتغطي كل فعاليات المهرجان، ويخصص لها في المهرجان مركز إعلامي تقام فيه كل تلك المؤتمرات الصحفية.

وحرصًا من اللجنة والهيئة لوصول الفعاليات لجميع الجمهور المسرحي العربي فقد اعتمدت اللجنة على القيام ببث مباشر لكافة الفعاليات من عروض وندوات وورشات هذا الحضور، ليتمكن كل المسرحيين أينما كانوا حول العالم من متابعة فعاليات المهرجان، خاصة أن المهرجان بات محط أنظار المسرحيين في مختلف أصقاع الأرض.