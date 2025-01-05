شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون الشاعر محمود عليم مع عمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمود عليم، شاعر أغنية "هيجيلي موجوع"، عن تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه على فيس بوك، وكشف الشاعر محمود عليم في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، كواليس العمل مع عمرو مصطفى، مؤكدًا أنه تعاون علي أكثر من أغنية.

وقال: "إنه يستعد لإطلاق أولى أغاني تعاونه مع الفنان عمرو مصطفى، وأنها درامية وقريبة من "هيجيلي موجوع"، ولكن مميزة بالجيتار والتوزيع الخاص بها" وعن تيجي نتراهن قال: "رشحني صديق عمري الشاعر أحمد المالكي، ومكنتش متوقع نجاحها، وكذلك "هيجيلي موجوع".

كما أكد محمود عليم، أنه في مرحلة استعداد لإطلاق عدد من أغانيه، مع عدد من كبار النجوم بالساحة الفنية من بينهم تامر حسني، أحمد سعد، رامي جمال، فضلاً عن تعاونه بالفترة المقبلة مع تامر عاشور في أكثر من أغنية، والذي يعتبره تميمة الحظ له، ونجم عام 2024.



عمرو مصطفى ومحمود عليم

يشار إلى أن الشاعر محمود عليم، قد حصل على جائزة "بيلبورد" العالمية، كأفضل شاعر عن "هيجيلي موجوع"، فضلاً عن حصول الأغنية على لقب "أغنية العام" لـ2024.

وكانت أولى أغاني محمود عليم، مع تامر عاشور أيضًا الذي يعتبره الأول تميمة الحظ له، من خلال أغنية "تيجي نتراهن"، كما أنه تعاون مع عدد من الملحنين والمطربين المعروفين بالفترة الأخيرة، من بينهم تامر حسني بعنوان "سجل يا تاريخ".