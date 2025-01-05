شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تتعرض لكسر في قدمها.. وتعلق: اصطبحت بوش مين فقر النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة لقاء سويدان لكسر في قدمها، ونشرت صورًا على صفحتها عبر حسابها على فيس بوك وعلقت قائلة: في ناس كده لو عدت في يومك يحصل لك مصيبة، اصطبحت بوش مين فقر النهاردة الحمد لله جت بسيطة، ونفدت من عينك شرارة بيه".



تغريدة لقاء سويدان

وشاركت مؤخرًا لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية الذى عرض على قناة dmc ومنصة watch it، حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

لقاء سويدان تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما أنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار اجتماعى لايت.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.