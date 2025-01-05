شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان محمد يسري يقتصر على المقابر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان محمد يسرى عضو الفرقة القومية بالإسكندرية، وتم تشييع جثمانه ودفن في مقابر المندرة بالإسكندرية بعد صلاة الظهر في مسجد الفتح.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمسرح بيرم التونسي، وفاة الفنان محمد يسري عضو الفرقة القومية بالإسكندرية.

وكتبت الصفحة الرسمية لمسرح بيرم التونسى والفرقة القومية بالإسكندرية قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي فرقة مسرح الإسكندرية ومسرحي ليسيه الحرية وبيرم التونسي، الفنان القدير محمد يسري، والذي وافته المنية في يوم السبت 4 يناير 2025، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

ومن جانبه حيث كشف نجل الفنان الراحل محمد يسرى عن موعد جنازته والعزاء حيث كتب: "والدى الأستاذ محمد يسرى فى ذمة الله، الدفنة بمقابر المندرة بعد صلاة الظهر فى مسجد الفتح، شارع نبوى المهندس المندرة والعزاء بالمقابر بإذن الله ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك وإنا لله وإنا إليه راجعون.