شكرا لقرائتكم خبر عن ليس فقط الضوء الشارد.. أهم أدوار ممدوح عبد العليم فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ5 من شهر يناير مع ذكرى رحيل الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، الذى يعد أحد أهم الممثلين ممن اشتهروا ببصمتهم الكبيرة والمتنوعة ما بين السينما والدراما للمسرح، وقد اشتهر بواحد من أهم المسلسلات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى تاريخ الدراما المصرية والعربية وهو الضوء الشارد بشخصية رفيع العزايزي.

إلا أن نجاحات ممدوح عبد العليم فى الدراما لم تقتصر على رفيع بيه، وهو ما نرصده فى السطور التالية بتسليط الضوء على أهم أدواره الأخرى.

الفنان الكبير الذى رحل عن عالمنا عام 2016 اشتهر بأدواره المميزة وبطولاته بداية من عام 1996 الذى قدم فيه علامة من علامات الدراما المصرية والعربية ممثلة فى مسلسل (خالتي صفية والدير)، ويعد من كلاسيكيات الدراما العربية.

بعدها توالت نجاحاته عبر مسلسل آخر لا يقل نجاحًا وبشخصية مختلفة تمامًا عن كل ما قدمه ممثلاً فى مسلسل (جمهورية زفتى)، وقد حقق متابعة كبيرة وقت عرضه.

وهما المسلسلان اللذان لا يقلا فى نجاحهما عن مسلسل الضوء الشارد إذ بات ينظر له مع مسلسل ذئاب الجبل كأحد أهم المسلسلات التى تنتمي لعالم الدراما الصعيدية بتاريخ المسلسلات المصرية.