شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحمار بيري ملهم شخصية إيدي ميرفي في فيلم "Shrek" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي بيري، الحمار الصغير المحبوب الذي ألهم شخصية النجم العالمى إيدي ميرفي في فيلم Shrek، عن عمر يناهز 30 عامًا، حيث ولد فى يونيو من عام 1994، وتوفى فى يناير من عام 2025.

وأكدت جيني كيراتلي، مدربة الحمار، الخبر، حيث أكدت أنه تم إعدامه بعد صراعه مع مرض مؤلم في الحافر، الذى يسمى التهاب الحافر.

كان بيري من رواد مرعى بول بارك لأكثر من ثلاثة عقود، حيث أوضحت كيراتلي أن أحد رسامي الرسوم المتحركة لفيلم Shrek كان يعيش في مكان قريب، وقد وجهته زوجته إلى المرعى لأنها كانت تعلم أنه يعمل على شخصية حمار للفيلم.

ثم ذهب لإحضار فريق من الرسامين المتحركين إلى بول بارك لقضاء بضع ساعات مع بيري، الذي وصفه مشروع حمار بارون بارك بأنه "حمار مميز" يتمتع "بشخصية لطيفة ولطيفة".



بيرى من فيلم الأنيميشن Shrek

وذلك بعدما كشف النجم العالمى إيدى ميرفى أنه من الممكن أن يطرح فيلم Shrek 5 إلى السينمات في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك بعد مرور 23 عامًا على عرض أول فيلم لـ Shrek في دور السينما.

في حديثه في مقابلة مع Collider، أكد ميرفى أن الفيلم الجديد قيد الإنتاج بالفعل، وأشار إلى احتمالية وجود فيلم مستقل أيضًا عن الحمار المفضل للجميع، حيث صرح قائلا:" لقد بدأنا في عمل Shrek 5 منذ 5 أشهر، على أن يطرح Shrek في دور العرض، ومن ثم من المقرر أن يطرح فيلم عن Donkey".

وعندما سُئل عما إذا كان يسجل صوته لكلا الفيلمين في وقت واحد، قال ميرفى: “لا، ليس في نفس الوقت. لقد بدأت بتسجيل فيلم Shrek، وأعتقد أنه سيصدر في عام 2025، على أن نبدأ في العمل على فيلم Donkey بعد ذلك".