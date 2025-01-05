إيناس مكي تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل وحقيقة خلافها مع شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 04:20 مساءً - حلَّت الفنانة إيناس مكي ضيفة على الإعلامية مروة صبري في برنامجها الشهير قعدة ستات، وكشفت خلال اللقاء عن سر ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الماضية، وعلقت أيضاً على ما يتردد حول وجود خلافات بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكي.

أكدت إيناس مكي خلال اللقاء أن الوسط الفني اختلف تماماً عن السنوات الماضية، وأصبح عدد كبير من النجوم يعانون من انعدام فرص الحصول على أدوار جديدة، وأكدت أنه قديماً كان الدور ينادي صاحبه، لكن حالياً أصبح الحال مختلفاً تماماً، وكأن الدور يُكتب بشكلٍ خاص لكل نجم بشخصه، مشيرة إلى أن كل فترة يتم تسليط الضوء على نجم معين.

حقيقة خلاف إيناس مكي وشقيقها

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موقف إيناس مكي من التجميل

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ردت إيناس مكي على ما يتردد بشكلٍ متكرر حول وجود خلافات بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكي، وقالت إن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وإن علاقتها بشقيقها قوية جداً، مشيرة إلى أنه من الطبيعي ألا يحمل شقيقها مسئولية ترشيحها للأدوار الفنية سواء في الأعمال التي يقوم ببطولتها أو غيرها.تطرقتخلال اللقاء للحديث عن عمليات التجميل، وأكدت أنها لم تقم أبداً بهذه التجربة سواء فيلر أو بوتكس أو غيرهما، وقالت إنها تخشى هذه التجارب حتى لا يتغير شكلها الذي خلقها الله به وعرفها به الجمهور، وأكدت أنها إذا فكرت في هذه التجربة فستقوم بإجراء العملية في منطقة الأنف.

إيناس مكي أكدت في الكثير من اللقاءات السابقة حبها الكبير لشقيقها وسعادتها بنجاحه الكبير، وأكدت أن السبب في ذلك هو عمله في مجال الإخراج في بداية مشواره الفني؛ فعمله مخرجاً أكسبه معرفة تامة بكيفية توظيف الشخصيات، حيث جعله ذلك يُمَهِّد لها، إلى جانب الموهبة التي منحها الله له.

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