نيكي ميناج تواجه دعوى قضائية بتهمة “الاعتداء والتهديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع مدير جولة نيكي ميناج الغنائية السابقة دعوى قضائية ضدها بتهمة الاعتداء والضرب و”التسبب المتعمد في إلحاق الأذى العاطفي”.

وبحسب وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع “تي أم زي” وموقع “فاريتي”، رفع براندون غاريت دعوى قضائية ضد مغنية الراب (42 عاماً) في محكمة لوس أنجليس العليا، يوم الجمعة 3 كانون الثاني (يناير). ويزعم غاريت أنه دخل في مواجهة معها انتهت بتوبيخها له وضربه، أثناء عمله كمدير يومي خلال جولة ميناج في حفلها الغنائي “Pink Friday 2”.

وقد وقع الحادث المزعوم خلف كواليس ملعب “ليتل سيزرز أرينا” في ديترويت في 21 نيسان (أبريل) 2024، بعد انتهاء حفل ميناج، بحسب وسائل الإعلام.

ويزعم محامو مدير الجولة في الشكوى أن رئيس أمن ميناج، لاري داثان، أرسل رسالة نصية لغاريت، الذي كان في طريقه إلى الصالة، يطلب منه التحدث مع ميناج في غرفة ملابسها. ويدعي غاريت أن ثمانية أشخاص من طاقم ميناج كانوا موجودين في غرفة تبديل الملابس، بما في ذلك موظف آخر يدعى لوك مونتغمري.

ويزعم أن ميناج بدأت في الشكوى من بعض أفراد الفريق الذين “لا يعرفون ما يجب عليهم فعله، ومن يجب أن يرفع تقاريره إلى من”، ثم وجهت انتباهها إلى مونتغومري وسألته عن منصبه، بحسب وثائق المحكمة.

وجاء في دعوى غاريت أن “مونتغمري أوضح أن مهامه كانت تتضمن تجهيز غرفة تبديل الملابس في المكان، وتجهيز الطائرة الخاصة، وتجهيز غرفة الفندق، وتجهيز غرفة التبديل السريع للمرطبات وتجهيز الحافلة السياحية. وذكر مونتغمري أن هذه الواجبات كانت بالإضافة إلى أي طلبات من ميناج يتم توصيلها من خلال غاريت، بما في ذلك طلبات الطعام والمشروبات والأغراض الشخصية وأغراض الأطفال، وعلى الأخص الوصفات الطبية”.



ويدعي غاريت أنه أخبر ميناج أنه طلب من مونتغمري إحضار الوصفات الطبية لأنه كان مشغولاً بمسؤوليات الجولة، بما في ذلك مساعدة ميناج في تغيير ملابسها خلال حفلاتها الموسيقية. لكنها أصبحت “غاضبة بشكل ملحوظ” و”صرخت بغضب” في وجهه، قائلة له: “هل أنت مجنون لكي تجعله يلتقط وصفتي الطبية؟ لقد فقدت عقلك تماماً، وإذا كان زوجي (كينيث بيتي) هنا، كان سيكسر أسنانك. أنت شخص ميت تمشي. لقد دمرت حياتك تماماً، ولن تكون شيئاً، سأضمن لك ذلك”، بحسب الدعوى.