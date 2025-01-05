وفاة جيف باينا زوج أوبري بلازا “منتحراً” عن 47 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الكاتب والمخرج الأميركي جيف باينا، زوج الممثلة أوبري بلازا، “منتحراً” عن عمر يناهز الـ47 عاماً، بحسب موقع “بيبول”.

وأخبرت مصادر إنفاذ القانون موقع “تي أم زي” أن أحد المساعدين اكتشف جثة باينا في منزل بمنطقة لوس أنجليس، يوم الجمعة 3 كانون الثاني (يناير)، قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بالتوقيت المحلي.

وبحسب الطبيب الشرعي في لوس أنجليس، فإن طريقة وفاة باينا، الذي لديه أكثر من اثني عشر عملاً إخراجياً وسينمائياً باسمه، صُنّفت على أنها “انتحار شنقاً”.

باينا، الذي وُلِد ونشأ في ميامي، التحق بكلية السينما في جامعة نيويورك، وانتقل إلى لوس أنجليس بعد فترة وجيزة من تخرجه ليبدأ حياته المهنية في مجال الترفيه.

من أبرز مشاركات باينا، فيلم “I Heart Huckabees” الذي شارك بكتابته عام 2004، وهو من بطولة جيسون شوارتزمان وجود لو ونعومي واتس. وبعد فترة وجيزة، شارك للمرة الأولى في الإخراج من خلال كتابة وإخراج فيلم “Life After Beth”، وهو فيلم كوميدي عن الزومبي من بطولة بلازا.

بدأ باينا وبلازا المواعدة عام 2011 وأبقيا علاقتهما سرية على مر السنين، ولم يعلنا قط عن خطوبتهما أو زواجهما.