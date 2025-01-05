شكرا لقرائتكم خبر عن 366 مليون دولار عالميًا لـ فيلم Mufasa: The Lion King منذ ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King إلى 366 مليونًا و 713 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 152 مليونًا و364 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 214 ملايين و349 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.