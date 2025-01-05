شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال بتول حداد عن زوجها المنتج مصطفى الغزولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة بتول الحداد، يوم 15 يوليو الماضى، بحفل زفافها على المنتج مصطفى الغزولى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن.

واليوم 5 يناير، وبعد مرور أكثر من 6 شهور على زواجهما، أعلنت الفنانة بتول الحداد انفصالها عن زوجها ولم تكشف التفاصيل عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة متمنية له التوفيق في حياته المقبلة".

وفى سياق آخر، انضمت الفنانة بتول الحداد إلى أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمب، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة. من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وكان من بطولة كل من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.