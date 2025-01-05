مخرج “الدشاش” يسخر من شائعات عنف محمد سعد ويكشف سر النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر سامح عبد العزيز، مخرج فيلم “الدشاش” للفنان محمد سعد، مما تردد خلال الفترة الماضية حول صعوبة التعامل مع الأخير في الكواليس واتصافه بالعنف في التعامل مع فريق العمل، معربًا عن سعادته بالتعاون معه في الفيلم الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية.

قال عبد العزيز ساخراً: “محمد سعد بيضربني كل يوم في اللوكيشن وبحب الشغل معاه لأنه بيترجم أفكاري بشكل كويس”.

من ناحية أخرى، استطاع محمد سعد أن يكسر الرقم القياسي في السينما المصرية بإيرادات أول يوم لعرض فيلم “الشاش”، حيث تصدر الفيلم، قائمة إيرادات شباك التذاكر محققًا 2.6 مليون جنيه، ما يعكس النجاح الكبير الذي حققه الفيلم لدى الجمهور.

بهذا النجاح تفوق محمد سعد، الذي غاب عن شاشات السينما لما يقترب من ست سنوات، منذ فيلم “محمد حسين” الذي عرض عام 2019، على جميع الأفلام التي عرضت خلال الفترة الماضية.

وشارك محمد سعد في بطولة “الدشاش”، كل من: خالد الصاوي، نسرين أمين، نسرين طافش، باسم سمرة، وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.