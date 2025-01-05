شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن يحصل على أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس الأمريكي جو بايدن وسام الحرية الرئاسي الأخير، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، لمجموعة من 18 شخصًا من بينهم النجم العالمى دينزل واشنطن، وذلك قبل ساعات من حفل الـ جولدن جلوب الـ 82 الذى ظهر اسم واشنطن فيه في قائمة جوائز أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي عن مشاركته فى فيلم Gladiator II.

حضر الحفل الذى أقيم في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض، مليئًا بأفراد الأسرة والأصدقاء، بما في ذلك عدد من أفراد عائلة كينيدي.



دينزل واشنطن وجو بايدن



دينزل واشنطن

فى نفس السياق أوضح النجم العالمى دينزل واشنطن أن مخرج فيلمه الجديد Gladiator 2 المخرج العالمى ريدلى سكوت، جعل العمل فى الفيلم سهلاً من خلال إنشاء مجسمات بالحجم الطبيعى عندما تم التصوير فى مالطا.

وصرح واشنطن: "عندما كنت أتجول في روما، بدا الأمر وكأن هناك 10 آلاف كومبارس وحصان، وكان الأمر خياليًا، وممتعًا، كل ما عليك هو ارتداء المعدات، والملابس الخاصة بشخصيتك وقدم دورك بكل سهولة".