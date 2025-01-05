شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على watch it بـ العنكبوت والسرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم أحمد السقا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، بفيلمي العنكبوت والسرب، حيث حصد فيلم العنكبوت المركزالثانى وعرض في 2022، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



السقا

كما حصد فيلم السرب المركز الثالث في قائمة أفلام watch it، ويعد الفيلم أحد ابرز الأفلام في السنوات الماضية، السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

يشار إلى أن أحمد السقا يواصل تصوير مسلسله الجديد العتاولة 2، كما يواصل تصوير فيلمه أحمد وأحمد مع النجم احمد فهمى، وتشارك في بطولة العمل جيهان الشماشرجى وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال.