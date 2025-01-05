شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عزاء والد الفنانة ألفت عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ألفت عمر عن موعد عزاء والدها، حيث يقام العزاء غدًا الإثنين بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

وتوفي أمس السبت والد الفنانة ألفت عمر بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت ألفت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة، "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي مع السلامة يا حبيبي، وتم تشييع الجنازة بالمنصور بناء على وصية والدها الذى وصى بالدفن بجوار والده.

وفى سياق آخر استرجعت الفنانة ألفت عمر ذكرياتها مع النجم محمود حميدة فى بدايتها الفنية وكيف دعمها، خلال فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السابعة، فى لقاء على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل.

وقالت: "كنا بنحتفل بنهاية تصوير فيلم خالى من الكوليسترول وكنت قاعدة لوحدى ومكسوفة وفي بدايتى لقيت النجم محمود حميدة بيقولى إنتى يا بنت قاعدة لوحدك ليه اتخضيت وقومت وقفت قال ليا قولى لوالدك برافو عليك استغربت جدا قالى عرف يربى وادانى رقمه وشجعنى جدا وكان من أوائل الناس اللى دعمنى وساعدنى وجعلنى أستمر".