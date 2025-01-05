شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تدعو لزوجها الراحل: "الله يسعدك فى مقامك ياحبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الفنانة نشوى مصطفى لزوجها الراحل بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك. وكتبت نشوى: "اللهم يامن جمعتنا فى الدنيا بكرمك يا كريم وبجودك ياجواد وبلطفك يا لطيف وبرحمتك بى يا رحيم أجمعنى به فى سمائك كما جمعت بين ذاتك واسمائك الله يسعدك فى مقامك ياحبيبى الله يطعمك من طعام أهل الجنة الله يجعلك فى صحبة الانبياء والاولياء والشهداء - من فضلكم ادعو لأبو ولادى ونور عينى وزوجى ولكم بالمثل وزيادة".



وعاشت الفنانة نشوى مصطفى حزنا شديدا الأحد الماضى، لفراق زوجها وشيع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع، وحرص على الحضور كل من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ومنير مكرم، حيث كانت الفنانة نشوى مصطفى ترتبط بزوجها الراحل ارتباطا شديدا، وتعتبره كل شىء فى حياتها.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن وفاة زوجها السبت الماضى، وشيع الجثمان عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت مؤخرا عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى بعد تعرضها لذبحة صدرية فجأة، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعانى من قصور في الشريان التاجي.

يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت خلال شهر رمضان الماضى فى مسلسل امبراطورية ميم فى دور شقيقة خالد النبوى، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً.