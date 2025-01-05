لماذا نجح مسلسل البث خاطف من نوع آخر في جذب انتباه الجمهور؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 11:49 صباحاً - تمكن مسلسل "البث خاطف من نوع آخر" في جذب انتباه شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية وذلك مع عرض أولى حلقاته، ليصبح العمل حديث الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي، ويرجع نجاح هذا المسلسل لأكثر من سبب سوف نتطرق له من خلال التقرير التالي.

جرعة مكثفة من الغموض

مخاطر عالم السوشيال ميديا

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أماكن تصوير العمل

التكوينات البصرية ميزة أخرى

لعل السبب الأول الذي ساهم وبشدة في نجاح هذا المسلسل، هي فكرته التي كتبها على الورق محمدالعنزي وبدرالجزاف، وترجمها على الشاشة المخرج محمد سمير، والتي جاءت محملة بجرعة مكثفة من التشويق والإثارة، فالجميع توقع من الوهلة الأولى رؤية مجموعة أشخاص من المؤثرين على السوشيال ميديا ومشاهيره يسعى كلٌ منهم لتحقيق مكاسب مادية كبيرة كعادة مشاهير هذا العالم، ولكن مع مرور الوقت اتضحت الأمور كثيراً، وهي أنهم أمام عملية خطف محكمة وذكية تم التدبير لها بعناية شديدة من قِبَل شخص مجهول استطاع نصب فخ لهؤلاء الأشخاص وسط حالة من الغموض والتشويق المكثفة لدى جمهور المسلسل الذي دفعه فضوله في معرفة مصير الأشخاص الذين تم خطفهم.سبب آخر وراء نجاح هذا المسلسل، هذا الأمر يُحسب لصناعه الذين قرروا عرض مشكلة خطيرة وجدت أرضاً خصبة لها في عالم السوشيال ميديا وهي قضية أو جريمة "غسيل الأمول"، التي عُرضت في سياق درامي خلال أحداث المسلسل وكان ذلك جلياً وواضحاً عندما بدأ الخاطف في إجبار ضحاياه في الترويج لمنتجات سيئة للغاية من خلال بث مباشر مستخدماً في ذلك تطبيقاً خاصاً على "فيسبوك"، ومن أجل تحقيق هذا الشخص لربح كبير كان يضعهم في اختيار صعب وهو إما استكمال عملية الترويج وبقاؤهم على قيدة الحياة أو قتلهم بوسائل أعدها خصيصاً قبل عملية خطفهم.ميزة أخرى جعلت مسلسل ""، قريباً من قلب المشاهدين، هي مكان تصوير مشاهده، والتي اقتصرت على مكان واحد ومحدد وهو منزل كبير محور أحداث العمل والذي تم اختطاف فيه جميع أبطاله، هذا الأمر ساهم في نجاح العمل لعدة أسباب منها مساهمته في عدم تشتيت ذهن المشاهدين بين أكثر من لوكيشن، إلى جانب أن الأماكن الواحدة تخلق نوعاً من أنواع الشغف والترقب لدى متابعي المسلسل، نظراً لتجمع العديد من أبطال المسلسل في مكانٍ واحد.ميزة أخرى فيصنعت حالة من الإبهار لدى جمهور هذا المسلسل وهى التكوينات البصرية في الصورة وكادرات المشاهد، والتي اعتمدت على الاضاءة الهادئة ذات الألوان الداكنة، حتى تتناسب مع الصراع النفسي الذي يعيشه أبطاله وما يدور بداخلهم من أفكار سيئة عنوانها الموت المحقق الذي أصبح يلاحقهم يوماً بعد الآخر بعدما فقدوا الأمل في الخروج من محبسهم، أي المكان الذي تم وضعهم فيه من قِبَل الخاطف، وفي نفس الوقت تجعل المشاهد يعيش مع أبطاله هذه اللحظات الصعبة ويشعر بنفس آلامهم.

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البث خاطف من نوع آخر

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تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتم اختطاف مجموعة من المشاهير على يد شخص مجهول، وتتصاعد وتيرة الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من مشاهير الخليج، وهم ريم أرحمة، مهندالحميد، عبدالمحسن القفاص، بيبي العبدالمحسن، يوسفالبلوشي، آسياالشمري وآخرون.

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