تكريم فيولا ديفيس وتيد دانسون قبل انطلاق حفل غولدن غلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 11:49 صباحاً - الجميع في انتظار أولى أقوى حفلات صناعة السينما والتلفزيون بانطلاق فعاليات حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 في نسخته الـ82، خلال ساعات. وقبل انطلاق فعاليات الحدث تم تكريم الممثلة والمنتجة والفائزة بجائزة غولدن غلوب فيولا ديفيس بجائزة Cecil B. DeMille، كما تم تكريم الممثل الحائز على جائزة غولدن غلوب تيد دانسون بجائزة كارول بورنيت، في الحفل المعروف باسم حفل غولدن غلوب غالا.

تكريم فيولا ديفيس وتيد دانسون بشكلٍ استثنائي

View this post on Instagram A post shared by Golden Globes (@goldenglobes)

حصلت فيولا ديفيس وتيد دانسون على جائزة سيسيل بي ديميل وجائزة كارول بورنيت في حدثٍ استثنائي كأول مرة تستضيف فيها المنظمة حفلاً خاصاً لمتلقي جائزتيها التاريخيتين، اللتين تم تقديمهما في الماضي أثناء البث المباشر للعرض.

وقالت رئيسة جوائز غولدن غلوب هيلين هوني في كلمتها الافتتاحية: "آمل أن تكون هذه الأمسية الافتتاحية للتميز ليلة يتذكرها الجميع لسنوات قادمة. بينما كنا نفكر في كيفية إعادة اختراع جوائز غولدن غلوب على مدار السنوات القليلة الماضية، فقد تبنينا التغيير وفتحنا أنفسنا لأفكار جديدة. نحن لسنا متحمسين فقط لما تحمله هذه التغييرات للعام المقبل، ولكن أيضاً لما تحمله من إمكانيات للمستقبل. والليلة هي مثال مثالي على هذا الابتكار. لا ضغوط، ولا مظاريف لفتحها، مجرد فرصة لجمع صناعتنا معاً لتسليط الضوء على فردين استثنائيين".

قد ترغبين في معرفة فيولا ديفيس حاصدة الجوائز التي يكرمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بكاء فيولا ديفيس لتكريمها

على الرغم من أن فيولا ديفيس، 59 عاماً، ليست غريبة على قبول الجوائز، فقد حصلت سابقاً على جائزة غولدن غلوب، كما أنها صاحبة لقب EGOT (أي أنها حصلت على جائزة إيمي، غرامي، أوسكار، وتوني) فقد أكملت هذا اللقب بحصولها على جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لعام 2025، وكان رد فعلها مختلفاً عن التكريمات السابقة.

قالت ديفيس، لصحيفة USA TODAY قبل استلام جائزة Cecil B. DeMille للإنجاز في مجال الترفيه في حفل غولدن غلوب الافتتاحي ليلة الجمعة: "هذه أول جائزة أخبروني أنني فزت بها وجعلتني أبكي. ظهرت فيولا الصغيرة التي لم تتخيل أبداً أنها يمكن أن تتطور إلى هذه الحياة، إلى هذه المهنة. أشعر بالامتنان الشديد اليوم".

وقدمت ميريل ستريب، التي سبق لها أن كُرمت بالجائزة، التكريم بخطاب مؤثر عن مدى تأثرها بموهبة ديفيس في القراءة الأولى لسيناريو الدراما المروعة لعام 2008 Doubt، والتي جلبت لديفيس أول ترشيحاتها الأربعة لجوائز الأوسكار. وقد تأثرت ديفيس بشكلٍ كبير بكلمات ستريب، وصعدت إلى المسرح والدموع تنهمر على وجهها.

وتذكرت ديفيس في خطاب قبول جائزتها كيف قادتها نشأتها الفقيرة مع طفولة صعبة إلى التمثيل وشكل نهجها في التعامل مع الشخصيات.

تيد دانسون يتسلم جائزته من زوجته

https://www.instagram.com/p/DEapNKUpWlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEapNKUpWlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEapNKUpWlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سلَّمت ماري ستينبرغن زوجة تيد دانسون جائزة كارول بورنيت، وقد وصفت زوجها الذي تزوجته منذ ما يقرب من 30 عاماً بأنه "رجل أحلامها".

وألقى دانسون، في خطاب قبوله، النكات الفكاهية التي اشتهر بها طوال حياته المهنية التي استمرت ما يقرب من 50 عاماً، وقال: "يجب أن أعترف بأن علاقتي بالجوائز كانت دائماً مربكة. إذا فزت، أشعر بالحرج والوحدة قليلاً. وإذا لم أفز، أشعر بالحرج والوحدة قليلاً. ولكن ليس الليلة. أنا سعيدة للغاية بالحصول على هذه الجائزة، كارول (مشيراً للجائزة). لا أستطيع أن أخبرك بمدى أهميتها بالنسبة لي. لقد جلبت الكثير من الفرح والسعادة إلى الأسر في جميع أنحاء العالم. أنتِ تشعين باللطف. أحبك كثيراً". واختتم دانسون خطابه بإشارة إلى شخصيته الأكثر شهرة في فيلم Cheers، قائلاً: "أنا حقاً أسعد شخص قابلته على الإطلاق، وكارول، أنتِ تعرفين ما هو الرائع في هذه الجائزة هو أننا نجتمع معاً كل عام للاحتفال بالضحك والفرح، وسنحتفل بكِ يا كارول، وسنحتفل بكل الرجال والنساء المرحين الذين سبقونا".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».