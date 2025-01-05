انفصال بتول الحداد عن زوجها مصطفى الغزولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 11:49 صباحاً - أعلنت الفنانة بتول الحداد انفصالها بصورة رسمية عن زوجها المنتج الفني مصطفى الغزولي، متمنية له التوفيق في خطواته المقبلة. وكشفت "بتول" عن هذا الأمر من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" جاء كالتالي: "تم الانفصال رسميا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة متمنية له التوفيق في حياته القادمة".

بتول الحداد تشارك في دراما رمضان بمسلسل وتقابل حبيب

انضمت النجمة الشابةلأبطال مسلسل "وتقابل حبيب" للنجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية الاجتماعية، وكانت التحضيرات للمسلسل الجديد قد استغرقت العديد من الأشهر الماضية لاختيار الفنانين المُشاركين بالمسلسل أمام ياسمين عبد العزيز.

ويُشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين الذين من المُنتظر أن يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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"برغم القانون" آخر الأعمال الدارمية لـ بتول الحداد

شاركت الفنانة الشابةمؤخراً وتحديداً في نهاية عام 2024 بمسلسل "برغم القانون" وهو العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، إذ ظهرتخلال أحداثه بشخصية "تهاني" المتزوجة من "محمود شرشر" ابن خالتها وقام بدوره الفنان محمد محمود عبد العزيز، ولكن حياتهما لم تكن هادئة بسبب المشاكل التي تواجه الثنائي تارة من جانب والدته التي كانت دائماً ماتنصحه بضرورة الزواج بفتاة أخرى لعدم قدرة "تهاني" على الانجاب، وتارة أخرى بسبب المشاكل التي سببها له صديقه "أحمد" محمد القس، والذي قرر الاختفاء بعد إخباره بهذا الأمر. ويشارك في بطولة المسلسل عددٌ من النجوم، على رأسهم: إيمان العاصي، هاني عادل، رحاب الجمل، فرح يوسف، وآخرون. والعمل من إخراج شادي عبدالسلام، وتأليف ريمون مقار.

وتقع أحداث المسلسل الرئيسية في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى. وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركاً طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

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