شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية عن والده: مش قادر أنسى الأستاذ الكبير أسطورة الغناء الشعبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مش قادر أنسى الأستاذ الكبير أسطورة الغناء الشعبي" كلمة قالها النجم محمد عدوية عن والده الراحل النجم الكبير أحمد عدوية، عندما تحدثنا معه بعد 5 أيام من رحيله، وكان البكاء ينهار من عينه، حزنًا على والده الذى رحل بعد مسيرة غنائية طويلة أثرت في وجدان الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأضاف محمد عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": برحيل والدى فقدت كل شيء حلو في حياتى بعد ارتباطى الشديد به، وكان خبر حزين وبمثابة الصاعقة بالنسبة لى، وربنا يرحمه ويصبرنى على فراقه وفراق والدتى التى فارقتنى قبله بحوالى 6 شهور.

يذكر أن أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية رحل عن عالمنا الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض ، أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب البسيط القريب من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو" وغيرها الكثير، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.