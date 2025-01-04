شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير يستقبل عزاء شقيقته وأشرف زكى أول الحاضرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أقام الفنان أحمد بدير عزاء شقيقته فى منطقتها حيث حضر عدد من الفنانين والأصدقاء والأقارب، وطالب الفنان أحمد بدير بعدم تواجد الصحافة والإعلام والمصورين من أجل عدم التكدس والازدحام وحرمة الموتى، وحضر لتقديم واجب العزاء كل من نقيب الفنانين أشرف زكى، وإيهاب فهمى وعزوز عادل.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان الكبير أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



احمد بدير وأشرف زكى



عزاء شقيقة احمد بدير (2)



عزاء شقيقة احمد بدير (3)



عزاء شقيقة احمد بدير (4)



عزاء شقيقة احمد بدير (5)



عزاء شقيقة احمد بدير (6)



عزاء شقيقة احمد بدير (7)



عزاء شقيقة احمد بدير (8)



عزاء شقيقة احمد بدير (9)



أحمد بدير



شقيقة أحمد بدير