شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة تنتظر فيلمين ومسلسل في النصف الأول من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعيش الفنانة آية سماحة نشاطًا فنيًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما برز أسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات بقوة على الساحة الفنية، وأصبح أسمها مطلوب بقوة لتقديم أدوار البطولة في السينما والدراما، حيث تنتظر آية طرح فيلمين جديدين ومسلسل في رمضان 2025 وتقدم في الثلاثة أعمال دور البطولة.

أية سماحة تنتظر طرح فيلم 6 أيام في دور العرض يوم 15 يناير الجارى، وتقدم فيه دور البطولة بمشاركة أحمد مالك، وتدور أحداث الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.



اية سماحة فى فيلم 6 ايام

وتتواصل أحداث فيلم 6 أيام، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

ثانى الأفلام التي تنتظرها آية سماحة خلال الفترة المقبلة هو من أيام الجاية الذى تقدم بطولته مع إياد نصار ، ويشارك فيه عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف محمد ممدوح، الفيلم فكرة هيثم سعيد، وتأليف أمجد الشرقاوي - شادي محسن، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى اطار إجتماعى لايت كوميدى.



البوستر الأول لفيلم من ايام الجيزة

وتتواجد آية سماحة في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" الذى تجسد فيه دور البطولة النسائية أكرم حسنى ويشارك في بطولته سوسن بدر، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج k media المنتج كريم أبو ذكري.

وعرض للفنانة آية سماحة مؤخراً فيلم "وداعاً حمدى" والذي تقدم بطولة بمشاركة شيرين رضا، على الطيب، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى.