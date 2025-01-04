تضارب تصريحات لطفي لبيب ومدير أعماله بشأن إصابته بورم في الحنجرة

بداية القصة

مدير أعماله ينفي

تكريم لطفي لبيب في العراق

الاتجاه للكتابة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 08:49 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية تداول أنباء حول تعرُّض الفنانلأزمة صحية جديدة، أثّرت سلباً علىبينما يستعد لإجراء جراحة لإزالةخلال أيامٍ قليلة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه.بدأت القصة بسؤال الفنان لطفي لبيب عن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما. ليُعلن أنه أصيب بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية خلال الأيام القليلة المُقبلة؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.ومن جانبه، أكد محمد الديب، مدير أعمال الفنان، لـ«الخليج 365»، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.وأضاف: أنّ الطبيب طمأن لطفي لبيب، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أنّ يتماثل للشفاء. مؤكداً أنّ: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم!".وتابع أنّ: "لطفي لبيب، في حالة صحية جيدة، وسوف يتماثل للشفاء قريباً وسط دعوات جمهوره ومحبيه". لافتاً إلى تكريمه في العراق بحضور رئيس الوزراء، بينما عاد إلى منزله بالقاهرة مساء أمس الجمعة.وحول تواجده في أيّة أعمال تلفزيونية أو سينمائية خلال الفترة المقبلة، أكد أن لطفي لبيب، ليس مُشاركاً في أيّة أعمالٍ جديدة، لاسيّما وأنّ حالته الصحية أثرت بشكلٍ كبير على مشاركته في مشاريع فنية؛ كونها تتطلب مجهوداً كبيراً.يمكنك قراءة: لطفي لبيب ينتقد محمد سعد ويصف أعماله بالعشوائية

وكان الفنان القدير لطفي لبيب قد كشف مؤخراً عن اتجاهه للكتابة وابتعاده عن الظهور على الشاشة؛ قائلاً إنه كان ممثلاً مبدعاً، ولكنه أصبح الآن أكثر إبداعاً ككاتب؛ لأن الكلمة في النهاية هي الأساس. متابعاً: "أنا بكتب للمستقبل، وفيه حاجات ترفضها الرقابة النهارده، ولكن لو تأملتها جيداً هتسارع بعملها، أنا كاتب فيلم الكتيبة 67، وأم النيل، ومسلسل بيت الجبالي، وبكتب فيلم اسمه مجرد صديق".يُذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب، كانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة. ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد. ومن إخراج أحمد صالح.



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