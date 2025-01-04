شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تتألق فى الحلقة الأخيرة من ساعته وتاريخه والجمهور يشيد بدورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة هبة مجدي بشكل كبير خلال ظهورها أمس في الحلقة التاسعة والأخيرة من مسلسل ساعته وتاريخه التي عرضت على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، إذ جسدت دور "فاطمة"، التي تحاول مساعدة فتاة بعد الاعتداء عليها، وتدعمها لانكشاف حقيقة المعتدي عليها ومعاقبته على جريمته، وبعد عرض الحلقة حصدت هبة إشادات واسعة من الجمهور، الذي أثنى على دورها.

الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه جاءت بعنوان شهادة حق، حيث ألقت الضوء علي قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تناولت الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها، بطولة هبة مجدي و دنيا نعمان وميشيل مساك، وسيف محسن وأحمد أسامة وإسلام خالد من نجوم كاستينج، وكتبها سيف قنصوة، وأخرجها عمرو موسي.

مسلسل ساعته وتاريخه من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.