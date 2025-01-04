شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحصد 26 مليون جنيه خلال 16 يوم عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الهنا اللى أنا فيه" أمس الجمعة، إيرادات بلغت مليونًا و540 ألفًا و49 جنيهًا بواقع 11 ألفًا و561 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 16 يوم عرض بالسينمات المختلفة إلى 26 مليونًا و71 ألفًا و547 جنيهًا.

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى أنا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.